آخر موعد للطعن على مرشحي الانتخابات الرئاسية أمام «الإدارية العليا»

فتحت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الجمعة، أبوابها أمام راغبي الطعن على مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، ومن المقرر ان يستمر تلقي الطعون حتى غد السبت، لتبدأ مرحلة الفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ قيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، وذلك في الفترة من 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر المقبل.

أسباب تقديم الطعون على مرشحي الانتخابات الرئاسية

ووفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية، فإن الأسباب التي قد تدفع أي مرشح للطعن على آخر، هي الأسباب المنصوص عليها في القانون وتتضمن افتقاد شرط حسن السمعة أو أن يكون مكتسباً لجنسية أخرى أو حكم عليه في جنحة أو جناية مخلة بالشرف ولو رد إليه اعتباره فيها.

4 مرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات، 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

يشار إلى ان الهيئة الوطنية للانتخابات، خصصت يومي 17 و18 أكتوبر لتلقي الاعتراضات على مرشحي الرئاسة 2024 ولم يتقدم أي من المرشحين باعتراض على آخر.