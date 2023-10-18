مجلس الدولة يعلن تأييد أي قرارات للرئيس السيسي لحماية الأراضي المصرية

ندد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس، وجميع العاملين بمجلس الدولة، بالجرائم والفظائع التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق المدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريا بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد مجلس الدولة، في بيان، أنه يعلن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الحالية.