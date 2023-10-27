رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

جامعة أسيوط تعلن تفعيل البطاقات الذكية للطلاب.. «لها استخدامات متعددة»

كتب:

حسن عبد النعيم
01:45 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
جامعة أسيوط

جامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، البدء في تفعيل خدمة البطاقات الذكية للطلاب، بالتعاون مع البنك الأهلين حيث تم إصدار بطاقة ذكية للطالب، تكون بمثابة كارنيه جامعي يستخدم للدخول من البوابات الجامعية.

التعاملات المختلفة داخل الجامعة

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات اليوم الجمعة، أن البطاقة الذكية للطالب تستخدم في التعاملات داخل وخارج الجامعة، والتي تتطلب إظهار بطاقته الجامعية، كما تستخدم أيضاً «كارت الفيزا» تمكنه من دفع المصروفات الجامعية، والتعامل بها فيما يخص التعاملات البنكية.

استخدامات الكارت الجامعي

جدير بالذكر، أنه يتم استخراج الكارت الذكي (الكارنيه الجامعي) لطلاب الفرقة الأولى فقط للعام الجامعي 2023-2024، ويتم استخدام الكارت في العمليات الآتية:

- الدخول من البوابات الجامعية (كارنيه جامعي).

- يمكن استخدامه في التعاملات المالية (دفع المصروفات الدراسية)

- عمليات الشراء Online

– الشراء بشكل مباشر من المحلات التجارية عن طريق ماكينات POS

- عمليات السحب، والإيداع عن طريق ماكينات ATM.

اقرأ المزيد:

حملات مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة في أحياء ومراكز أسيوط

محافظ أسيوط يوجه بالتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة

تخصيص أراض لإقامة مدرستين ومحطة صرف صحي ومركز شباب في أسيوط

محافظ أسيوط يتابع أعمال إحلال وتجديد مركز شباب منفلوط
بقلم حسن عبد النعيم