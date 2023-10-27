جامعة أسيوط تعلن تفعيل البطاقات الذكية للطلاب.. «لها استخدامات متعددة»

أعلنت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، البدء في تفعيل خدمة البطاقات الذكية للطلاب، بالتعاون مع البنك الأهلين حيث تم إصدار بطاقة ذكية للطالب، تكون بمثابة كارنيه جامعي يستخدم للدخول من البوابات الجامعية.

التعاملات المختلفة داخل الجامعة

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، في تصريحات اليوم الجمعة، أن البطاقة الذكية للطالب تستخدم في التعاملات داخل وخارج الجامعة، والتي تتطلب إظهار بطاقته الجامعية، كما تستخدم أيضاً «كارت الفيزا» تمكنه من دفع المصروفات الجامعية، والتعامل بها فيما يخص التعاملات البنكية.

استخدامات الكارت الجامعي

جدير بالذكر، أنه يتم استخراج الكارت الذكي (الكارنيه الجامعي) لطلاب الفرقة الأولى فقط للعام الجامعي 2023-2024، ويتم استخدام الكارت في العمليات الآتية:

- الدخول من البوابات الجامعية (كارنيه جامعي).

- يمكن استخدامه في التعاملات المالية (دفع المصروفات الدراسية)

- عمليات الشراء Online

– الشراء بشكل مباشر من المحلات التجارية عن طريق ماكينات POS

- عمليات السحب، والإيداع عن طريق ماكينات ATM.