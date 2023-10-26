تخصيص أراض لإقامة مدرستين ومحطة صرف صحي ومركز شباب في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص أراضي لإقامة مدرستي تعليم أساسي ومحطة رفع صرف صحي ومركز شباب بمراكز أبوتيج وأسيوط والفتح مؤكداً على حرص المحافظة والجهاز التنفيذي على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والاهتمام بتوفيرها بالقرى والمراكز طبقا للإمكانات المتاحة والقوانين واللوائح المنظمة وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ، والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ، واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية ، والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات والمشاريع والوحدات بالديوان العام .

مدرسة تعليم أساسي

وقال محافظ أسيوط إن جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة تضمنت الموافقة على تعديل قرار المحافظة رقم 1094 لسنة 2007 لمساحة فدان و8 قراريط و2 سهم ليصبح التعديل 2889.60 متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسي ومساحة 385 مترا مربعا لإقامة محطة رفع صرف صحي بناحية قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط، كما تمت الموافقة على تعديل قرار التخصيص رقم 1339 لسنة 2014 باستبدال بعض المشروعات الواردة بالبند الرابع والخامس من ذات القرار ليصبح التعديل لإقامة مركز شباب على مساحة 3 آلاف متر مربع بقرية بني سميع التابعة لمركز أبو تيج لخدمة أبناء المركز وتقديم خدمات للشباب واستيعاب أعداد أكبر من الأجيال القادمة في الالتحاق وممارسة الأنشطة الرياضية والمختلفة.

مركز الفتح

وأضاف محافظ أسيوط إنه تمت الموافقة على قبول تبرع مقدم من أحد المواطنين بقطعة أرض مساحتها 377.2 متر متر مربع لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها باسم مدرسة أولاد الحاج عبدالحفيظ أحمد عبدالعاطي زمام قرية أولاد سراج التابعة لمركز الفتح وذلك لإستيعاب أعداد الطلاب المتزايد وتخفيف الكثافة في الفصول حيث أن الدولة لاتألوا جهدًا في سبيل النهوض بقطاع التعليم والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز المحافظة مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.