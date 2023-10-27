حالات تحولك إلى القوائم السلبية في البنوك.. «احذرها لو هتسافر»

كثيرًا ما يقع عملاء البنوك في أخطاء تؤدي في النهاية إلى تحويلهم من قوائم إيجابية إلى سلبية، ولا يعلمون سبب ذلك، وذلك الأمر قد يضر مستقبلهم الائتماني ويؤثر عليهم في حالات عديدة، أبرزها عدم تمكنهم من شراء منتجات بأقساط شهرية، وقد يعيق السفر إلى خارج مصر.

التحويل إلى القوائم السلبية

ونشرت شركة «أي سكور» للاستعلام الائتماني عبر موقعها الإلكتروني، أسئلة وإجابات للرد على تساؤلات العملاء، حول تعليمات البنك المركزي بخصوص القوائم السلبية والحظر، ذلك من خلال عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العميل حتى لا يتأثر جراء تحويلة للقائمة السلبية للبنك.

ووضعت الشركة، عددًا من النقاط ، يجب على الفرد الاهتمام بها حتى لا يفقد قائمته لدى البنوك، ومن أبرزها:

- متابعة عمليات التقسيط والقروض الخاصة بالعميل، عبر تحديث رقم الهاتف المسجل بالبنوك أو شركات التمويل لاستقبال الرسائل الخاصة.

- مراجعة كشف الحساب أولا بأول.

- متابعة القنوات الإلكترونية المختلفة باستمرار.

- تسديد القروض أو الأقساط في مواعيدها المحدده من أجل تحسين I-Score.

- التأخيرات تُحسب على العميل مع بداية اليوم الـ31 من التأخير.

- حافظ على 3 أرقام الموجودين بظهر البطاقة البنكية (CVV)، لأنهم يستخدموها كرمز أمان لحماية البيانات.

- الانتظام في سداد المديونيات بمواعيدها، يساعد على تحسين I-Score الخاص بالفرد، ويُنصح باستخرج تقرير خاص بالحساب كل 6 أشهر.

- التاريخ الائتماني، ويشمل طول فترة استخدام الائتمان وتاريخ فتح أقدم حساب ائتماني وكلما كان لدى الفرد تاريخ ائتماني طويل ومستقر، زادت فرص الحصول على تقييم أفضل.

- سجل السداد وفيه يتم مراقبة كيفية سداد الديون السابقة ومدى التزامات السداد الأخرى، حيث إنه حال سددت المستحقات في الوقت المحدد والتزاماتك المالية، فسيكون لها تأثير إيجابي على I-Score والتقرير الائتماني.

- يؤثر حجم الديون الحالية لديك على التقييم الائتماني، وكلما زادت المستويات المدينة والديون الحالية بالنسبة للدخل الخاص بك، زادت المخاطر المرتبطة.

عقوبات تنتظر العملاء ذوي القوائم السلبية

- يجب على البنك المصدر للبطاقة إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضع العميل في القائمة السلبية.

- يتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا.

- إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم إذا لزم الأمر.