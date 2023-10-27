محافظ أسيوط يشدد على الاهتمام بمشروعات الثروة الحيوانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن هناك اهتماما كبيرا من المحافظة بمشروعات الثروة الحيوانية التابعة لها، مع الحرص على رفع كفاءتها وتنميتها بهدف سد الفجوة الغذائية وزيادة إنتاج اللحوم والبروتين الحيواني وضبط أسعارها بالأسواق، لافتا إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتعظيم الموارد الذاتية من المشروعات الإنتاجية بالمحافظة والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان كل هذا بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

المشروعات الإنتاجية في المحافظة

وكان اللواء عصام سعد قد وجه قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية التابعة للنهوض بها ورفع كفاءتها وزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، لافتاً إلى أهمية المشروعات التابعة للمحافظة، وما ستقدمه من خدمات لكافة القطاعات مع بذل مزيد من الجهد من قبل القائمين على تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

مشروع الثروة الحيوانية

وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، قام اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ورئيس مجلس إدارة مشروع الثروة الحيوانية بمحافظة أسيوط، بجولة ميدانية رافقه الدكتورة سحر محمد عبدالله نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة، تفقد خلالها المزرعة التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.

وتفقد السكرتير العام أقسام المزرعة للاطمئنان على سير العمل وتم متابعة عنابر القطيع التسمين والنامي والعجلات العشار البقري والجاموسي، كما استمع إلى شرح عن برنامج التحصين الخاص بالمزرعة من نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية والخطة الموضوعة للتسمين مع سيد فرغلي مدير محطة تسمين عرب العوامر وعبدالعال مخيمر مدير مزرعة عرب العوامر والدكتور محمد عبدالباسط طبيب محطة المشروع.

وأشاد السكرتير العام بالأساليب المتبعة لزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى إنه تم طرح تأجير 3 محطات بالمزاد العلني لمدة 3 سنوات، وهي محطة فريزيان أبنوب الحمام، ومحطة ألبان عرب مطير ومحطة تثمين منقباد.