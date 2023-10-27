هطول أمطار على بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار خفيفة في مختلف أحياء المحافظة، زادت غزارتها على قرية التينة جنوب المحافظة، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار.

وسجلت درجات الحرارة الصغرى 24 والكبرى 27 درجة مئوية، بينما بلغت الرطوبة 65%، وتعرضت المحافظة لرياح شمالية غربية سرعتها 11 كيلومتر في الساعة، ولم تؤثر الأمطار على حركة الأسواق التجارية ببورسعيد ورحلات اليوم الواحد لزيارة معالم المحافظة.

رفع حالة الطوارئ في بورسعيد

وأعلنت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة الأمطار الغزيرة، حيث أوضحت في بيان لها، انعقاد غرفة عمليات مركزية لمتابعة الطقس في بورسعيد على مدار الساعة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

انتشار سيارات شفط مياه الأمطار

وأكدت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد، متابعة أعمال كسح تجمعات المياه وتطهير بالوعات الصرف بعدد من مناطق وشوارع الحي، حيث انتشرت سيارات كسح تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف بعدد من مناطق وشوارع الحي، منها مناطق الوفاء وفاطمة الزهراء وبامتداد الشوارع البينية لها.

كما قام عمال إدارة المرافق والصرف الصحي بتطهير عدد من بالوعات الأمطار الصرف وغرف التفتيش بشوارع المنطقة وحول محيط العمارات وداخل المناور التابعة لها.

وأشارت رئيس حي الضواحي إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحي المستمرة لرفع مستوى النظافة العامة والصرف الصحي والاستعداد لفصل الشتاء بمختلف مناطق وقطاعات الحي.