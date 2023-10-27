تردد قناة القاهرة الإخبارية hd.. تابع أحداث غزة وفلسطين لحظة بلحظة

على مدار الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة الأحداث في غزة، منذ بدء قصف جيش الاحتلال لها، الأمر الذي جعل المواطنين يرغبون في متابعة أحداث الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، من خلال البحث عن تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين.

وتحرص قناة القاهرة الإخبارية، على نقل الأحداث في غزة لحظة لحظة، كما أنها تنقل حصريًا بعض الأخبار والتصريحات الخاصة بمصر، ونوضح من خلال هذا التقرير، تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين، التي جاءت كالتالي:

تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين

وجاء تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة وفلسطين، كالتالي:

- تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023: 11747.

- معدل الترميز: 24500

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: عمودي.

كيفية ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية، باتباع الخطوات الآتية:

- يُنّزل الشخص القناة، بالضغط على زر MENU الموجود في الريموت.

- اختيار قائمة الترددات.

- إدخال تردد قناة القاهرة الإخبارية في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على حفظ حتى يتم تنزيل القناة.