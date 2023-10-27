عضو «الشيوخ»: مصر فرضت إرادتها في عبور المساعدات إلى قطاع غزة

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء في قطاع غزة، وتعمل على تحقيق ذلك على الصعيد الإنساني وكذلك الصعيد الدبلوماسي، حيث تحرص مصر منذ اليوم الأول لبداية العدوان على تحقيق السلام المنطقة.

مصر تتعامل بحكمة مع القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتعامل بحكمة شديدة مع القضية الفلسطينية، وما يحدث الآن من تصعيدات للأزمة، وتحرص على أن تُغلب صوت العقل، كما أنها تمكنت من أن تفرض إرادتها في مسألة عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق المعبر.

تدفق مستمر للمساعدات

كما لفت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن التدفق المستمر للمساعدات من خلال المعبر، يؤكد على أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق رغبتها في جعل معبر رفح عبارة عن جسر خيري لمساندة الأهالي داخل قطاع غزة، وأكد على أهمية وجود تسهيلات في مسألة عبور الشاحنات ووصولها للأهالي داخل القطاع، وكذلك أهمية الوصول لحل والتفاوض من أجل إدخال الوقود للقطاع، نظرا لحاجتهم الماسة إليه، خاصة القطاع الطبي.