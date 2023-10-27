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دخول أكثر من 80 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى اليوم

كتب:

محمود البدوي
01:47 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
شاحنات إغاثية لغزة

شاحنات إغاثية لغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن أكثر من 80 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء السماح بدخول أول شاحنة عبر معبر رفح، وحتى الآن، كما أن التحالف الوطني يواصل تجهيز شحنات جديدة من المساعدات.

ذكرت القناة، أن منظمة الأغذية العالمي، انتقدت تعنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إدخال الوقود إلى القطاع، إذ ذكرت أن نقص الوقود يهدد تقديم المساعدات الغذائية لغزة.

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