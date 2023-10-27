هالة صدقي تدعم أطفال فلسطين: فيه رب عادل

دعمت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أطفال فلسطين الذين يتعرضون للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت هالة صدقي صورا لأطفال غزة المصابين وعلقت: «ألف حمد لله على سلامتكم تسلملي ضحكتكم والعمر الطويل ليكم يا أبطال وبالضحكة دي والروح دي كله هيعدي بإذن الله، فيه رب عادل».

هالة صدقي تشارك في الهلال الأحمر لدعم فلسطين

وأعلنت الفنانة هالة صدقي منذ أيام عبر حسابها عبر حسابها عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مشاركتها مع جمعية الهلال الأحمر في تعبئة صناديق الغذاء لصالح أهل غزة.

ونشرت صدقي فيديو لها مصحوبا بتعليق: «فخورة لجمعية الهلال الأحمر، الرحمة لأهالينا في فلسطين».