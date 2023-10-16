هالة صدقي في «كتف قانوني»: «أجسد شخصية سيدة أعمال»

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل فيلمها الجديد «كتف قانوني»، والذي يعد أولى أعمالها السينمائية بعد غياب سنوات، وبعد النجاح الكبير الذي حققته خلال مسلسل «جعفر العمدة» في الموسم الرمضاني الماضي، مشيرة إلى أن شخصيتها في الأحداث محورية، ويشارك معها عدد كبير من ضيوف الشرف، والذي تعتبره رسالة حب من زملائها للقبول بالمشاركة معها في أدوار شرفية من أجل مساندتها.

«كتف قانوني» يعرض بعد عدة أشهر

وأضافت «هالة»، خلال لقاء حصري لها في برنامج «It's Showtim»، على شاشة قناة CBC، أن أحداث الفيلم تدور في عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع من بينها نادي رياضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وهو ما حمسها للعودة لشاشة السينما بعد غياب سنوات.

«كتف قانوني» من بطولة هالة صدقي

فيلم «كتف قانوني» من بطولة هالة صدقي، دينا، شيرين رضا، عارفة عبدالرسول، كريم عفيفي، وعدد كبير من الفنانين بالإضافة لعدد آخر من ضيوف الشرف من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج يوسف الفرجاني.