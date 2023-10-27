25 معسكرا تدريبيا ببرنامج سفراء «مشواري» في كفر الشيخ

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ 25 معسكراً تدريبياً ببرنامج سفراء «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية بمشاركة 3000 طليع وطليعة، بمراكز الشباب والمعاهد الأزهرية ومدارس المحافظة، والذي يُنفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المتمثل في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومنظمة «اليونيسف» للنشء، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

الورش التدريبية تستهدف المرحلة العمرية من 10 إلى 14 عاماً

وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10 إلى 14 عاماً، بمراكز شباب ومدارس ومعاهد «كنيسة الصرادوسي، ودسوق، وإصلاح شالما، وفوه، وقبريط، والزعفران، ومنية المرشد، والساحل قبلي، والمناوفة، وتيدا، والقن، وإبشان، وقلين، وخاطر، وبنى بكار»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأنّ فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، «التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة».

39 سفير وسفيرة قاموا بتنفيذ المعسكرات التدريبية

قام بتنفيذ المعسكرات التدريبية سفير ياسر رمضان، وإسراء ريحان، وسارة زبادي، وأسماء شمس الدين، ومريم غنام، وهند محمود، ورحاب صبحي، وإيمان فتحي، وهدير هاني، وخالد راغب، وخديجة عادل، وسعد محمد، وميار محمود، ووئام خالد، وميرنا السيد، ومريم محمد، ونورا أبو زيد، وخلود أشرف، وإيمان فتحي، وإيمان القفاص، ورانيا فهيم، ومحمد كريم، وأحلام فتحي، وملك نجم، ومنة نجم، وصابرين حمدي، وأسماء السيد، ونادية ناصر، وحسام محمد، وأحمد طارق، ومنة غنيم، ومحمد أحمد، ومحمد عبد الله، وهناء صبري، وأميرة على، ونورهان الملاح، وإيمان الصفطاوي، وإيمان أبو سن، ومحمد خطاب.

وتُقام تلك التدريبات، لأعضاء مراكز شباب وطلبة المدارس والمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ، بإشراف منال جمال، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وإشراف تنفيذي مصطفي غريب، وكيل المديرية للشباب، وعمرو العتراوي منسق الوزارة.

تنفيذ 55 معسكر بمراكز شباب كفر الشيخ

الجدير بالذكر أنّ مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ أعدت خطة لتنفيذ 55 معسكرا بمراكز الشباب، ويُشارك بكل معسكر 120 متدربا على مدار ثلاثة أيام، مستهدفاً 6480 مستفيد أعلى مستوى المحافظة للمرحلة العمرية من سن 10 حتى 14 سنوات، ويتابع التنفيذ حسن الدسوقي، منسق عام البرنامج بالمديرية.