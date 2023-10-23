«شباب كفر الشيخ» تستكمل سلسلة من اللقاءات التوعوية عن التغيرات المناخية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، لقاءات توعوية بمراكز شباب طابا الجديدة، والعباسية، ومنية مسير، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية بعنوان «التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة في المستقبل»، بمشاركة أعضاء مراكز شباب أم سن، والعباسية، وأبو ريا، والفيروز، والقادسية، وكذلك بمراكز شباب متبول، وشرمي.

حث الشباب على أهمية التغيرات المناخية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، اليوم، أن اللقاءات تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنظمها المديرية للتعريف بأضرار التغيرات المناخية وأثرها على البيئة، والتي ناقشت المقصود بتغير المناخ والتحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة، وأنماط الطقس، وقد تكون هذه التحولات طبيعية مثل التغيرات في الدورة الشمسية والأنشطة البشرية التي تعد المسبب الرئيسي لتغير المناخ ويرجع إلى حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز.

فعاليات متتالية

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن تلك الفعاليات واللقاءات التوعوية، تهدف إلى حث الشباب على الحفاظ على البيئة، وذلك تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات ومتابعة باسم سعيد، منسق التطوع.