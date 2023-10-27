مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. ساعة واحدة يوميا

اتجهت أعين المواطنين حول مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي من اليوم الجمعة، لتكثر التساؤلات حول إمكانية تعديل المواعيد حسب التوقيت الشتوي الجديد أو حدوث زيادة أو نقصان في مدة الانقطاع أم يبقى الأمر على ما هو عليه.

استمرار مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

وقال مصدر مسؤول بشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، إن مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية مستمرة كما كانت مسبقة دون أي تعديل، لتتزامن مع التوقيت الشتوي الجديد، بمعنى أنه إذ اعتاد المواطنين انقطاع الكهرباء في السابعة مساءاً، سيكون ذات الأمر خلال التوقيت الشتوي ولن تُقطع في السادسة مساءً.

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية.. ساعة واحدة فقط

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استمرار مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية، كما هي جاء نتيجة تعود المواطنين على تدبير حياتهم بالتزامن مع ساعة الانقطاع اليومية.آ

وأكد أن مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية تتم وفقا لأحدث جدول تم إعلانه في سبتمبر الماضي الذي يسري العمل عليه في الوقت الراهن بمعدل ساعة واحدة فقط يوميا دون زيادة، عبر 11 مجموعة زمنية في نطاق المحافظة موزعة بين 12 ظهرا حتى 11 مساءا، على رأس الساعة.