أماكن ومواعيد قطع الكهرباء في طنطا لمدة 5 أيام للصيانة

أعلنت شركة كهرباء الغربية، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة طنطا، لمدة ساعة ونصف بشكل يومي لمدة 5 أيام، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على محولات الكهرباء.

فترة انقطاع التيار الكهربائي

وذكرت شركة كهرباء الغربية، في بيان لها، أن انقطاع التيار الكهربائي سيكون يوميا من الساعة 7.00 حتى 8.30 صباحا، ويكون الانقطاع بقطاع غرب الغربية، وذلك بدء من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي

وأوضح قطاع كهرباء غرب الغربية، الأماكن التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 5 أيام، كالتالي:

الأحد.. منطقه لوحة الزيوت شبرا قاص، وبیبسي کولا، ونفيا الجديدة، ومنطقة لوحه الجيش، ومنطقة لوحة نايف، وسنيوريتا.

الاثنين.. منطقة لوحة المياه منطقة لوحة الزيوت، ومنطقة لوحة نايف.

الثلاثاء.. منطقه لوحة المياه، ومنطقه لوحة نايف.

الأربعاء.. منطقه کفر عصام، ومنطقه لوحة الجيش.

الخميس.. منطقه لوحة المياه، والجلاء إشناوای، وداون تاون.

وناشدت شركة كهرباء الغربية المواطنين والمؤسسات والمستشفيات بالمناطق التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي بالعمل على توفير مصادر تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع.