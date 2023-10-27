هاني شاكر يروج لحفله في الإمارات الشهر المقبل

روج الفنان هاني شاكر، عبر «إستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لحفله الغنائي المقرر إقامته الشهر المقبل في الإمارات.

ونشر هاني شاكر، فيديو قال فيه: «الجمهور الحبيب في الإمارات.. ألتقي بكم يوم 4 نوفمبر في مهرجان الزمن الجميل على كورنيش أبو ظبي في حفله جميلة نسعد بها معا بإذن الله».

هاني شاكر يتضامن مع فلسطين بأغنية «الهوية عربي»

وتضامن الفنان هاني شاكر، مع الشعب الفلسطيني بطرح أغنية «الهوية عربي» تضامنا منه مع فلسطين ضد الاعتداءات الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء.

أغنية «الهوية عربي» من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.