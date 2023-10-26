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خلال 24 ساعة.. هاني شاكر يحقق 30 ألف مشاهدة لأغنية «الهوية عربي»

كتب:

ضحى محمد
10:35 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
هاني شاكر

هاني شاكر

حقق الفنان هاني شاكر من خلال أغنيته الجديدة «الهوية عربي»، التي طرحها على موقع يوتيوب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وأحداث غزة، أكثر من 30 ألف مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بدأ في التجهيز لها مباشرة بعد أحداث غزة الأخيرة.

هاني شاكر يحقق نجاحا كبيرا بأغنية «الهوية عربي»

واستطاع هاني شاكر أن يحقق 30 ألف مشاهدة لأغنية الهوية عربي في أقل من 24 ساعة على قناته الرسمية على يوتيوب وجميع التطبيقات والمنصات الموسيقية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأحداث غزة، والأغنية من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين .

أخر أعمال الفنان هاني شاكر

وطرح هاني شاكر مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان «بلاد البخت» بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع ميدو مزيكا، وميكس وماستر محمد جودة.

تعتبر أغنية بلاد البخت، هي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي «الكبير، مروق»، اللتين حققتا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور في أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.