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مؤتمر جماهيري لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران غدا بالإسكندرية

كتب:

محمد أباظة
07:16 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
فريد زهران ـ أرشيفية

فريد زهران ـ أرشيفية

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عقد مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الحملة أن اللقاء الجماهيري سيكون غدا السبت 28 أكتوبر، الساعة 3 عصرا، بمحافظة الإسكندرية للتعريف بأبرز ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح.

حملة فريد زهران تعكف على الانتهاء من برنامجه الانتخابي 

وتعكف حملة فريد زهران في الوقت الراهن، على الانتهاء من برنامجه الانتخابي بالتعاون مع عدد من الخبراء، تمهيدًا لإعلانه بشكل مفصل.

ومن المقرر أن تتوالى جولات زهران، حيث يتبع زيارة الاسكندرية زيارة لمركز طامية بمحافظة الفيوم يوم 31 أكتوبر، يليها مؤتمر في محافظة أسيوط يوم 10 نوفمبر، ثم مؤتمر آخر بمركز البدرشين بالجيزة 17 نوفمبر المقبل، يليه مؤتمر بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة يوم 21 نوفمبر، ثم مؤتمر بمحافظة أسوان يوم 24 نوفمبر.يذكر أن أولى جولات المرشح الرئاسي فريد زهران، انطلقت من مسقط رأسه بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.