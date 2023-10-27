«القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات عنيفة تهز تل أبيب كتب: أحمد شوقي 06:46 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 قناة القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن دوي انفجارات عنيفة تهز مدينة تل أبيب الآن. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل مجموعة لوفتهانزا: تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 30 نوفمبر 6 إصابات على الأقل جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب «القاهرة الإخبارية»: سقوط صاروخ بشكل مباشر في قلب تل أبيب تل أبيب القاهرة الإخبارية بقلم أحمد شوقي