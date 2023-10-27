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«القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات عنيفة تهز تل أبيب

كتب:

أحمد شوقي
06:46 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن دوي انفجارات عنيفة تهز مدينة تل أبيب الآن.

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بقلم أحمد شوقي