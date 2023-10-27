عضو «دفاع النواب»: التدخل الإسرائيلي البري على غزة جريمة حرب

أدانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، التدخل البري الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحة أنه يسفر عن نزيف جديد من الضحايا الأبرياء في المنازل والمستشفيات.

وأشارت إلى أن الانتقام الغاشم الذي تقوم به سلطات الاحتلال بحملات إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني أصبح أمرا مستحيلا ولا يجوز استمرار هذه الأوضاع بهذه الطريقة الوحشية التي تستهدف ترويع الأطفال والنساء في ظل صمت المجتمع الدولي.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة جريمة حرب

وأكدت «الهريدي»، في بيان، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، جريمة حرب متجددة تحدث في حق الشعب الفلسطيني، ولا بد من تدخل دولي عاجل وفتح محاكمة عاجلة لإسرائيل على كم الجرائم التي ارتكبت في فترة وجيزة.

ولفتت إلى أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة ومثمرة في التوصل إلى حلول لتهدئة الأوضاع المتصاعدة ذو التأثير على استقرار المنطقة بأكملها، وتكثيف الاتصالات الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتكوين حشد دولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم المرتكبة كل لحظة في حق الأبرياء العزل، بجانب المطالبة بتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة هناك.