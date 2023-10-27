وكيل «شؤون عربية النواب»: تصعيد دولة الاحتلال سيؤدي لجرائم إنسانية غير مسبوقة

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد قصف دولة الاحتلال على قطاع غزة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدا أن دولة الاحتلال مصرة على استكمال مخططها الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني.

محاولات لعزل قطاع غزة عن العالم

وقال «محسب»، في بيان، إن قطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع بالتزامن مع بدء الاجتياح الهدف منه عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي غريب، مؤكدا أن ما يحدث سيظل عارًا يلاحق الجميع دون استثناء، خاصة أن ما تقوم به دولة الاحتلال لا يعد دفاعا عن النفس كما تروج عالميا وإنما حرب إبادة جماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن دولة الاحتلال أكدت أنها قادرة على التلاعب بالمجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن الأسرى، تقوم دولة الاحتلال بتصعيد غير مسبوق سينتج عنه جرائم إنسانية لن يكون عبورها أو تخطيها أمرا سهلا علي جميع الأطراف.

وأكد النائب أيمن محسب، أن ما يحدث سيساهم في توسيع دائرة العنف في المنطقة، والذي سيمتد أيضا إلى باقي العالم، مؤكدا أن هذه الجرائم ستؤثر سلبا على الأمن العالمي.