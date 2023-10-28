الغردقة تنهي استعداداتها لاستضافة بطولة عالمية بمشاركة 52 دولة.. «إيرو مان»

تكثف أجهزة مدينة الغردقة استعدادها لاستضافة بطولة عالمية كبرى بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة مختلفة حول العالم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومطار الغردقة ومديرية الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة بمنطقة سهل حشيش السياحية جنوب مدينة الغردقة.

الغردقة تستضيف بطولة «إيرو مان»

وكشف كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر استعدادات أجهزة الغردقة على قدم وساق لاستضافة بطولة «إيرو مان» Iron Man التي تُعدُّ واحدة من أبرز البطولات في العالم، َوتقام الفعاليات على أرض الغردقة في الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار «سليمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، جاهزية الغردقة لاستقبال 600 من الرياضيين العالمين بالتنسيق مع سلطات مطار الغردقة، وهيئة تنشيط السياحة وغرفة المنشآت الفندقية والأجهزة الأمنية ومديرية الصحة ومرفق إسعاف البحر الأحمر، مؤكداً أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، لأهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.

الغردقة تستضيف بطولة عالمية

ومن جانبه كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغردقة استضافت سابقا عددا من الأحداث العالمية على أرضها كجزء من استراتيجية تعزيز صورة المنطقة على الساحة العالمية، لافتا إلى مثل هذه البطولات تُسهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة، وتجذب الأنظار إلى المدن السياحية المصرية.

رياضة الترياثلون

ومن جانبه أشار ممدوح الشاذلي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن بطولة «إيرو مان»، تستضيفها مدينة الغردقة للعام الثالث على التوالي، وتشمل 3 مسابقات هي سباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومتر، بمشاركة 600 متسابق من 52 دولة يشاركون في سباق Iron Man لعام 2023 في خلال الفترة من 1 إلى 4 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من عشاق رياضة الترياثلون حول العالم.