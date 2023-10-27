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غيوم وأجواء خريفية.. آلاف السائحين يتوافدون على شواطئ الغردقة (صور)

كتب:

شاذلى عبدالراضي
04:46 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
الطقس في الغردقة

الطقس في الغردقة

شهدت مدينة الغردقة تكاثف الغيوم والسحب وأجواء خريفية على الشواطئ اليوم الجمعة، فيما توافد الآلاف السياح من جنسيات مختلفة على شواطيء المدينة تزامنًا مع بدء موسم السياحة الشتاء في أوروبا، حيث أصبحت الغردقة وجهة مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم. 

أجواء خريفية على شواطيء الغردقة 

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى توافد آلاف السياح من مختلف دول العالم على شواطئ مدينة الغردقة، للاستمتاع بالجو الخريفي، فيما ظهرت السماء ملبدة بالغيوم. وفي تصريحات لـ «الوطن» أكد أن فنادق الغردقة استقبلت اليوم الجمعة قرابة 18 ألف سائح  قادمين على متن 88 رحلة طيران، والأكثر وصولا جنسيات ألمانيا وروسيا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وبولندا والتشكيك وإيطاليا. 

الغردقة تستقبل آلاف السائحين 

وأشار أحمد فؤاد مسؤل بأحد الفنادق السياحية في الغردقة، إلى انتعاش موسم السياحة مع دخول فصل الشتاء، وتوافد الآلاف من السائحين الأوروبين، متوقعا موسم سياحي ناجح، تزامناً مع قرار وزارة الطيران بتسيير 21 رحلة أسبوعية من روسيا إلى المدن السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخ. 

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