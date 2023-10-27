هاشتاج "شبكة مصر لغزة" يتصدر منصة «إكس» بعد قطع الاتصالات بغزة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»، هاشتاجًا جديدًا باسم هاشتاج #شبكة_مصر_لغزة، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن القصف الإسرائيلي دمر جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.

وطالب من خلاله المغردون جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل.

وفى سياق متصل، قال متحدث باسم المقاومة الفلسطينية في بيان له إن قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة وتصعيد القصف ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من جرائم الإبادة بعيدا عن أعين الصحافة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.