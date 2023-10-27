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جيش الاحتلال: تواصل إطلاق الصواريخ من غزة ونناشد الإسرائيليين التوجه للملاجئ

كتب:

منتصر سليمان
07:47 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
متحدث جيش الاحتلال

متحدث جيش الاحتلال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك تواصل لإطلاق الصواريخ من غزة، ونناشد الإسرائيليين بالتوجه إلى الملاجئ واتباع تعليمات الجبهة الداخلية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي، إن مئات الآلاف من الجنود وقوات الأمن والاحتياط منتشرون في كل حدود إسرائيل برا وبحرا وجوا، حسبما أفادت قناة « القاهرة الإخبارية».

وتابع «أننا ملتزمون بالمهمة القومية لإعادة المحتجزين جميعا في قطاع غزة، كما أننا ندعو سكان مدينة غزة إلى التحرك جنوبًا، كما أن القوات البرية توسع عملياتها الليلة».

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