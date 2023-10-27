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حزب المؤتمر: الاجتياح البري لغزة يجهض محاولات التهدئة ويفاقم الأزمة الإنسانية

كتب:

محمد أباظة
08:34 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
اللواء رضا فرحات

اللواء رضا فرحات

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاجتياح البري لقطاع غزة أمر سيزيد من عدد الشهداء والضحايا من الجانب الفلسطيني، ويزيد من تفاقم الأمر اتساع الصراع، ويجهض جميع محاولات التهدئة ووقف عمليات القصف السريع على مدار الأيام الماضية.

وأضاف فرحات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستجيب لأي مناشدات أو تعامل مع الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية أو دول الجوار التي تحاول الوصول إلى حل وسط، فكان هناك محاولات لعمليات استبدال عدد من المحتجزين لدى حماس، مقابل وقف وتهدئة إطلاق النار، حتى يتم تدخل المساعدات، ولكن حدث قصف آخر لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن النداء بنزوح الفلسطينيين نحو الجنوب ما هو ألا محاولات لتهجير الفلسطينيين، ولكن لم يعد مكانا في غزة آمنا، فضلا عن التهديد بالتوسع في العمليات البرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

قطع الاتصالات عن غزة يزيد من صعوبة الأمر

وتابع، بأن قطع الاتصالات عن غزة يزيد من صعوبة الأمر، والترويج لأن المقاومة تستخدم المدنيين دروعا بشرية هو أمر عار من الصحة، والمساعي في هذا الموضوع يجب أن تمارس ضغوط من القوى الدولية لوقف مجازر الاحتلال.

وطالب من دول الجوار ممارسة ضغوط على الجانب الإسرائيلي لمحاولة إيقاف هذه المجازر الوحشية البربرية، وتوقف الغرب من دعم الاحتلال، فالموقف سيئ جدا، الاحتلال لا يسمع لصوت العقل أو يحكم الضمير، ولا أحد يمكنه توقع المدة التي سيستغرقها الاجتياح البري.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.