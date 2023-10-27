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الهلال الأحمر الفلسطيني: نناشد المؤسسات الأممية حمايتنا من قصف الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منتصر سليمان
07:58 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني

المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني فى تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» إنهم يناشدون المؤسسات الأممية والدولية حماية زملائهم في الهلال الأحمر من قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: «نعمل على وضع خطط أخرى للتدخل لإنقاذ المصابين في غزة جراء الأوضاع الكارثية».

وتابع «انقطاع شبكة الاتصالات في غزة زاد الأمور تعقيدا ومنعنا عن التواصل مع زملائنا».

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