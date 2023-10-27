تامر حسني يوجه رسالة للشباب: «لازم نقرب لربنا عشان ده الحل»

وجه الفنان تامر حسني، عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» نصيحة للشباب، وهي التقرب من الله لتجاوز جميع الصعاب التي تمر بحياتنا حاليا.

وكتب تامر حسني قائلًا: «إحنا في فترة من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده والكل تعبان وكتير مننا محتارين وكتير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنينا.. ودلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن إننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الأديان عشان نخرج من الضلمة اللي عايشينها للنور».

احنا في فتره من حياتنا عمرنا ما عدينا بيها قبل كده و الكل تعبان و كتير مننا محتارين و كتير تايهين و مستغربين و مش مصدقين اللي بيحصل و اللي شايفينه قدام عنينا .. و دلوقتي كنت بسمع شيوخ كتير بيتكلموا عن اننا لازم نقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الاديان عشان نخرج من الضلمه اللي… pic.twitter.com/09xhOydsMH — Tamer Hosny (@tamerhosny) October 27, 2023

وأضاف تامر قائلا: «روحت ماسك القرآن فجأة وفتحته وقولت ياترا لما أفتح عيني هتيجي على أي آية.. فتحت وعيني جت على الآية دي… الحقيقة مفيش إشارة أوضح من كده اللي عايزة يشوفها صدفة أو إشارة بتقدير من ربنا».

واختتم: «في النهاية إننا نقرب لربنا أكتر أكيد حاجة أحسن وأكيد أحسن إننا نفتح القرآن ونقرا فيه ولو صفحه أيا كانت عنينا نزلت على أي آية.. قراءة القرآن في حد ذاته أصلاً ثواب كبير… سبحان الله وبحمده، جمعه مباركة على الجميع».