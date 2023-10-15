تامر حسني متضامنا مع فلسطين: تبرعوا للهلال الأحمر.. المرة دي أكتر من أي مرة

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تضامنه مع فلسطين، داعيا جمهوره للتبرع للهلال الأحمر المصري من أجل فلسطين.

وكتبت حسني قائلة: «تبرعوا للهلال الأحمر المصري لمساندة إخواتنا وأطفالنا وأهالينا أبرياء غزة.. المرة دي أكتر من أي مرة أرجوكم أرجوكم اللي يقدر يتبرع بأي شيء وبأي رقم ولو بسيط ياريت ما يتأخرش».

أحمد فهمي يطلق مبادرة لدعم فلسطين

وأطلق الفنان أحمد فهمي، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حملة للتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم فلسطين من خلال فيديو قال فيه: «أقل حاجة نقدر نعملها إننا ندعم إخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع للهلال الأحمر المصري اللي بيوصل المساعدات لإخوتنا هناك على رقم الحساب المكتوب تحت يا رب ثبتهم يا رب».