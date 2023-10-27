محمود مسلم: إسرائيل لجأت للخيار الأصعب والأعنف.. وتهجير الفلسطينيين سيفشل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن ما يحدث في قطاع غزة الآن موقف صعب، ويعكس ما حذرت منه مصر طوال العشرين يوما الماضية، وإسرائيل اختارت الخيار الأصعب والأعنف وهو خيار الحرب، وأمريكا تدعمها بشكل فج يتنافى مع كل المبادئ والقيم التي حاولت أمريكا على مدار عقود أن تصدرها للمجتمع في الشرق الأوسط كونها راعية للسلام وتحميه وتحافظ على حقوق الإنسان والمدنيين.

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «DMC»، أن ما يحدث في غزة مجازر لمواطنين ومدنيين عزل، وفي المقابل تقود إسرائيل آلة كذب وادعاءات كاذبة طوال الوقت بأن حماس تستخدم المدنيين كدروع بشرية، وأن غزة مدينة ليست كبيرة ويتكدس فيها 2.5 مليون مواطن وبالتالي الحديث عن اجتياح بري أو ما نراه على الشاشات من اجتياح بري أمر صعب.

ولفت إلى أن محاولة تهجيرهم ستكون فاشلة لأن الفلسطينيين يتمسكون بأرضهم، ودائما يقولون أن الجنة أقرب لنا من النزوح عن أراضينا.