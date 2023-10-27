4 مدن للاحتلال الإسرائيلي تتعرض للقصف بالتزامن مع اجتياح قطاع غزة

هجوم كثيف تعرض له قطاع غزة من قبل طائرات قوات الاحتلال الإسرئيلي الذي بدأ عملية الاجتياح البري، إذ النيران مشتعلة في كل مكان، نتيجة استخدام الغازات القوية الأعنف منذ بدء العدوان على فلسطين.

قصفت قوات الاحتلال الإسرئيلي العديد من الأماكن في قطاع غزة واستخدمت غاز الأعصاب خلال الاجتياح البري على غزة وهو من الغازات السامة الأكثر خطورة وأيضا انقطاع الإنترنت والإتصالات في جميع الأنحاء.

مدن إسرائيلية تعرضت للقصف

بالتزامن مع عملية الاجتياح البري، هناك بعض المدن الإسرئيلية تعرضت للقصف من قبل المقاومة الفلسيطينية منها تل أبيب وبئر السبع وأسدود جنوب ووسط إسرائيل وعسقلان وذلك ردا على استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

تسبب هذا الهجوم في إصابة أشخاص بجروح متوسطة وطفيفة جراء سقوط صواريخ في مدينة حولون في تل أبيب، كما أن صافرات الإنذار دوت في المدينة الساحلية ومناطق أخرى في جنوب إسرائيل وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم».

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي إن القوات البرية توسع عملياتها الليلة في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

شهداء فلسطين

وارتفعت حصيلة شهداء فلسطين من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجارى، إلى ارتفع إلى 7415 شهيدا، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.