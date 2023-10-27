أستاذ علوم سياسية: الاجتياح البري على غزة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن دولة الاحتلال بدأت الاجتياح البري بالفعل على قطاع غزة، موضحا أن الاتصال والإنترنت انقطعا تماما على القطاع، وأن فكرة التهجير هنا لم تكن في محلها؛ لأن التهجير يعني نزوح السكان من الشمال إلى الجنوب، أما ما يحدث الآن هو قتل وإبادة جماعية.

الاجتياح البري له آثار وخيمة

وأضاف الدكتور أيمن الرقيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القصف الذي يجرى الآن جوًا على قطاع غزة يحدث بشكل عشوائي، مؤكدًا أن الاجتياح البري له آثار وخيمة على دولة الاحتلال وكذلك الأمر على فلسطين.

ونوه بأن الاجتياح سيخسر دول الاحتلال آلاف من الجنود، أما عن الجانب الفلسطيني، فحالياً القصف يتم براً وبحراً وجواً.

رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب

يذكر أن قناة القاهرة الإخبارية، أعلنت منذ قليل، عن تقارير عن دولة الاحتلال، بدء الاجتياح البري في قطاع غزة، وحدوث رشقات صاروخية متتالية من غزة نحو تل أبيب وأسدود وعسقلان ووسط إسرائيل، موضحة أن جيش الاحتلال يعتمد على الجرافات العملاقة المعدلة المعروفة بـ«تيدى بير» أو «دمية الدب»، لإنجاح الاجتياح البري لغزة.

وأوضحت أن الجرافة يبلغ وزنها 62 طنًا، تتميز بوجود محرك ديزل بقوة «405-410» أحصنة، وقوة جر هائلة، وحسب تقرير لـ «الإندبندنت»، سيتم استخدامها، لامتصاص النيران، وتمهيد الطريق عبر الشوارع المزدحمة في القطاع.