«القاهرة الإخبارية»: أهالي غزة لا يستطيعون التواصل مع المستشفيات والإسعاف

قالت منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك حالة كبيرة من التوتر في مناطق قطاع غزة نتيجة لانقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل، ولا يمكن الوصول إلى أي شيء نتيجة قصف شديد وعشوائي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الضربات تتركز في مناطق شمال قطاع غزة تحديدًا والشريط الشرقي لقطاع غزة ابتداءً من شمال قطاع غزة في بيت حنون وحتى جنوبه في رفح، والضربات تطال كل المناطق، هذه المناطق التي كان أعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية، موضحة: «لا يمكن لأهالي قطاع غزة التواصل مع المستشفيات والإسعاف والدفاع المدني».

وتابعت: «هذا بالإضافة إلى الاستهدافات المختلفة التي لم يتوقف الاحتلال عن القيام بها في مختلف مناطق قطاع غزة، أما عن الأمر الآخر وهو أن الاتصالات منقطعة بالكامل، وهناك صعوبة تكاد تكون مستحيلة لمعرفة ما يجرى في المحيط، ونحن نجري هذه المكالمة؛ ولكن من خلال شرائح محلية فلسطينية حتى نتكمن من إيصال المعلومة».