رئيس «عربية النواب»: الاحتلال الإسرائيلي تجاهل كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما يحدث من جيش الاحتلال الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة، استمرار لمجزرة وإبادة جماعية للشعب الفلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي تجاهل جميع التحركات الدولية

وأضاف «أباظة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاحتلال الإسرائيلي تجاهل جميع التحركات والمواثيق الدولية، وضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط، وهو ما يتأكد بعد انقطاع الاتصال والإنترنت، والقضاء على الأطقم الطبية، وعدم القدرة في توصيل المساعدات للمواطنين الأبرياء.

وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية، إلى أن هذه المجزرة في حق الشعب الفلسطيني، واستمرار جرائم الحرب والتصعيد من جيش الاحتلال سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المنطقة بالكامل.

وأكد أن جميع المصريين سياسيون وشعب خلف الرئيس السيسي، في رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر، أو التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أن الجميع يتفق على أن ما قام به الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية إنجاز تاريخي يسجله التاريخ، وكل خطوة للرئيس تضع مصر في المقام والصف الأول بين الدول الكبرى على كل المستويات سواء الأوروبية أو العربية.