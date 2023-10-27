«الحرية المصري»: الاجتياح البري لغزة تهديد إنساني غير مسبوق ينذر بعواقب وخيمة

أكد الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن تهديد إسرائيل بالقيام بالعملية البرية لقطاع غزة عن طريق الاجتياح البري أو بطرق أخرى، يمثل تهديدا إنسانيا غير مسبوق وينذر بتداعيات خطيرة، سوف يكون له تأثير كبير في استقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وأوضح عبد الهادي، في بيان له، أن الجهود المصرية المبذولة لدعم الشعب الفلسطيني في قضيته التي اعتبرتها القيادة السياسية أنها جزء لا يتجزأ من أولويات السياسة الخارجية المصرية على مدار عقود ماضية، ما زالت مستمرة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذ حياة الأبرياء من المدنيين أطفالا ونساء يتعرضون كل لحظة لفجعة الموت بسبب حملات الإبادة الجماعية التي تشنها عليهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل لحظة.

مصر تؤكد رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين

ولفت إلى أن مصر تؤكد رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، كما سعت لخلق رأي عام إقليمي وعالمي داعم لهذا الموقف ومؤيد لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، فصلا عن ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وضمان استدامة وصول المساعدات والاغاثات الإنسانية لأهالي غزة.

وطالب بضرورة تدخل سريع وعاجل للمجتمع الدولي وتطبيق العقوبات التي وردت في نصوص القوانين الدولية والمقررات الشرعية التي حرمت الإبادة الجماعية وسياسة فرض العقاب الجماعي على أكثر من 2 مليون مواطن فلسطيني بريء يعيش على أرضه.