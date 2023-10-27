سفير فلسطين بالأمم المتحدة يطالب بفتح المعابر ودخول المساعدات قطاع غزة

أكد إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية الاجتياح البري إبادة حقيقة وجماعية تجاه الفلسطينيين في غزة.

توسيع العدوان على القطاع

وقال خريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك قرار إسرائيلي بتوسيع العدوان على القطاع، موضحًا أن قطاع غزة داعية للسلام ولكن قوات الاحتلال لا تدع للسلام.

وتابع: «هناك أكثر من 1.4 مليون فلسطيني توجهوا جنوب قطاع غزة ولكن قوات الاحتلال تقوم بقصهم الآن حيث استشهد أكثر من 1200 فلسطيني حتى الآن، كما أنها قامت بقطع الكهرباء والغاز والماء لإبادة الشعب الفلسطيني».

قوات الاحتلال ترفض دخول أي مساعدات

وأوضح خريشة أن قوات الاحتلال ترفض دخول أي مساعدات طبية أو إنسانية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية في المعايير مع الكيان الصهيوني.

وأكمل أن أمريكا تمارس دورها الفاشي لحماية قوات الاحتلال، مطالبا بضرورة فتح جميع المعابر ودخول المساعدات الإنسانية والطبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع.