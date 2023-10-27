مرصد الأزهر يدعو المؤثرين على السوشيال ميديا لنشر جرائم الاحتلال الإسرائيلي

دشن مرصد الأزهر، دعوة إلى المؤثرين وأصحاب الصفحات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لتكثيف نشر المواد التي تظهر إرهاب الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه المرصد رسالته: «ساهموا في تحريك الرأي العام العالمي، لا تستهينوا بالكلمة أو الصورة أو الفيديو، جميعها مهمة في إظهار الحقيقة للعلن كن فاعلًا».

وكان قد طالب المرصد، بإعادة إتاحة منصة ‏Eye On ‎Palestine‏، مؤكدًا أن حجب المنصة يتعارض مع كل معايير حرية ‏التعبير، وأنَّ المنصة لم تقم سوى بعرض الحقيقة التي يحاول البعض إخفاءها؛ من ‏استهداف الأطفال والسيدات وتنفيذ إبادة شاملة لكل مظاهر الحياة في غـ ـزة، وارتكاب جرائم حرب، مشيرًا إلى ‏أنَّ استمرار حجب المنصة يُثْبِتُ تورط ‏meta‏ بشكل رئيس في إخفاء الحقائق وبيان ‏حقيقة الموقف في غـ ـزة.

والتل تسعى للسيطرة على تدفق المعلومات القادمة من غـ ـزة ‏تضامًنا مع الكيان الصهيوني، حتى يستمر في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب دون أن ‏يشعر به أحد، داعيا الجميع بالاستمرار في تداول صور وفيديوهات انتهاكات الكيان ‏المحتل على مواقع التواصل الاجتماعي -حتى مع تقييد وصول المحتوى الخاص ‏بفلسـ.ـ.ـطين - وأنَّ ذلك يساعد في رصدِ جرائمه وفضحه أمام العالم. ‏