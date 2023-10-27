بعد القصف العنيف لقطاع غزة.. قناة القاهرة الإخبارية تتصدر منصة «إكس»

تصدرت قناة القاهرة الإخبارية موقع التواصل الاجتماعي «إكس» بعد الأحداث الأخيرة التى يشهدها قطاع غزة اليوم وقيام الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف في مناطق متفرقة من القطاع، بالتزامن مع قيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع الاتصالات والإنترنت عن كافة مناطق القطاع.

وقالت مصادر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي عرض وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدما بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.

وأشارت المصادر الى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.