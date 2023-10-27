شط الزيتون والأرض عربية.. هتافات جماهير الزمالك لفلسطين أمام إنبي

«بالروح بالدم نفديكِ يا فلسطين»، هكذا تزلزلت مدرجات مباراة نادي الزمالك وإنبي، بهتافات مدوية من جماهير الفرقتين، تعبيرا منهم على دعمهم للقضية الفلسطينية، وتنديدا يالانتهاكات العنيفة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي ومازال مستمرا عليها في ظل الصمت العالمي عن ردعه ووقفه.

دعم جماهير نادي الزمالك لفلسطين

هتف جماهير نادي الزمالك من أجل فلسطين، عبارات من القلب مرتدين اللون الأسود، حزنا على آلاف الشهداء الذين راحوا ضحايا عنف الاحتلال الإسرائيلي، وذلك داخل مدرجات استاد عثمان أحمد عثمان كما لم تكن تلك المرة الأولى التي يقدم فيها جماهير الأندية المصرية دعمهم لأهل غزة، إذ هتفوا سابقا خلال عدة مباريات أخرى مثل الأهلي وسيمبا، والترجي والوداد.

معلق مباراة الزمالك يهتف لمساندة فلسطين

كما ذكر حاتم بطيشة، المعلق الرياضي لمباراة نادي الزمالك وإنبي، دعمه الكبير وتضامنه مع الواقع المرير الذي يعيشه الأشقاء، منددا بالعدوان الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين الفترة الأخيرة: «كل التضامن والدعم والتكاتف لأهلنا في فلسطين، وكل التعبير من قلبنا عن المساندة لهم».

أغينة الخط ده خطي

وبدأ «بطيشة» حديثه قبل بداية المباراة، بمقطع من الأغنية الشهيرة الخط ده خطي، من ألبوم السكة شمال لفرقة «كايروكي» والذي انطلق عام 2014، مشيرا إلى تضامنه مع القضية الفلسطينية إذ قال: «الخط ده خطي، والكلمة دي ليا، غطي الورق غطي بالدمع يعنيا، شط الزيتون شطي والأرض عربية».

جرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وفقا لما أعلنت عنه منظمة اليونيسيف، فقد وصل عدد الأطفال الذين استشهدوا، إلى أكثر من 2400 شهيد، كما تعدى عدد الشهداء خلال 19 يوما نحو 6 آلاف، وأكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض منهم الأحياء ومنهم الشهداء، نقلا عن التيلفزيون الفلسطيني، كما شن الاحتلال الإسرائيلي غاراته على العديد من الأحياء السكنية والتي لم تعد موجودة على الخريطة في الشمال وحتى الجنوب داخل قطاع غزة، وأصبحت الارض بلا حياة، فالليل يشبه النهار، فكلاهما متوشحا بالحزن والألم والفقد على الشهداء والخسائر المادية والبشرية.