وزير الخارجية الأسبق: الاجتياح البري لقطاع غزة سيشعل المنطقة لفترة طويلة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إن توسع القوات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وشن هجوم على غزة، أمر في غاية الخطورة، وسيجعل المنطقة مشتعلة لفترة طويلة، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت بالفعل والقول أن فلسطين في القلب من خلال المساعدات للأشقاء والتحرك على كافة المستويات من أجل إنهاء العدوان على غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك عدد كبير من الفلسطينيين تحركوا بالفعل إلى الجنوب بعد الهجوم العنيف من جانب قوات الاحتلال، واستهداف المدنيين من الأطفال الأبرياء، فضلا عن هدم البيوت واستهداف المؤسسات الدينية من مساجد وكنائس، عدد من المستشفيات.

الاجتياح البري سينتج المزيد من التوتر في المنطقة

وأوضح أن توسع قوات الاحتلال، لشن اجتياح بري سينتج المزيد من التوتر في المنطقة، وقد نرى عددا من الصواريخ الطائشة التي تطال بعض دول المنطقة، نتيجة الصراع بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي القيام بدوره في ذلك الأمر، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية مختطفة بين قوى إقليمية ودولية، وهناك عدد من الدول الغربية تعرقل الوصول إلى الحق الفلسطيني، إلا أن مصر تسعى لإيجاد حلول لحل القضية الفلسطينية.