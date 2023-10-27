برلماني: الاحتلال الإسرائيلي يتلاعب بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي

حذر محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، من مغبة انفلات الوضع وانزلاقه إلى ما لايحمد عقباه في قطاع غزة، وسط تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق ضد 2.5 مليون فلسطيني بالقطاع. قائلا: «حكومة الاحتلال تتلاعب بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وقال محمد نشات في بيان له اليوم، إن الصمت الغربي والدولي المخزي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سيدفع إلى حرب شاملة في المنطقة واضطرابات في جهات عدة منوها إلى ضرورة الاستماع بدقة لتحذيرات القيادة السياسية المصرية ورؤيتها، ووقف الحرب ووقف اطلاق النار عند هذه المرحلة.

إبادة الشعب الفلسطيني

ولفت عضو مجلس النواب، إن تصاعد قصف الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي مصر علي استكمال مخططه الإجرامي بإبادة الشعب الفلسطيني، والأمور تتجه للمجهول.

عزل فلسطين عن العالم

وأعرب نائب الصعيد، عن استيائه الشديد ورفضه التام لقيام الاحتلال الإسرائيلي بقطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع بالكامل مضيفا أن الهدف هو عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي مريب، وما يحدث سيظل عارا يلاحق الجميع دون استثناء وسيلاحق حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم النائب محمد نشات العمده بالدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة العرب واتخاذ قرارات صارمة تجاه إسرائيل، وإجبارها على وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لمساعدة مئات الآلاف من الفلسطينيين