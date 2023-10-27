وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في غزة حتى الآن

كشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن شهداء الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا أنه هناك أكثر من 800 شهيد سقطوا حتى الآن في غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

نطلب وقف التصعيد

وطالب وزير الأوقاف الفلطسيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، جميع قادة دول العالم بالتدخل الفوري لوقف التصعيد لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة.

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.

قصف كبير على غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب «القاهرة الإخبارية» أن القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع، وهي تحذير لبداية مرحلة الاجتياح البري.