رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بالشيوخ: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في غزة

كتب:

حسام أبو غزالة
10:45 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أدان النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربا بالمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأشار النائب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه إصرار على استكمال مخططه الإجرامي بالتهحير القسري وإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال الصيرفي فى بيان له اليوم، إن الاحتلال الصهيوني يسعى بكل الطرق إلى خلق بيئة تدفع نحو التهجير القسري في جميع الأراضي الفلسطينية، ففي كل منطقة يروج لمزاعمه الواهية التي تسوغ له تنفيذ أهدافه الخبيثة التي تتلخص جميعها في اغتصاب الوطن الفلسطيني بأكمله بعد تهجير شعبه أو إبادته.

وأكد الصيرفي، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، انتهاكٌ واضح لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية.

وطالب دول العالم بإدانة الممارسات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلى، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورا، ويحب تكاتف جميع الدول العربية لإيجاد حل فوري لإنقاذ الشعب الفلسطينى الذي تمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.

اقرأ المزيد:

حركة حماس: يجب ألا نترك غزة وحدها فى هذة الليلة بالذات.. ولن نخسر

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: غزة تتعرض لإبادة جماعية وحقيقية الآن

ما هي أجهزة الثريا التي استخدمها الصحفيون بعد قطع الاتصالات والإنترنت في غزة؟

مدير «المرصد المصري»: لن يحدث اجتياح بري كامل لقطاع غزة بسبب المحتجزين
بقلم حسام أبو غزالة