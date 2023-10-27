عضو بالشيوخ: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في غزة

أدان النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربا بالمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأشار النائب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لديه إصرار على استكمال مخططه الإجرامي بالتهحير القسري وإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال الصيرفي فى بيان له اليوم، إن الاحتلال الصهيوني يسعى بكل الطرق إلى خلق بيئة تدفع نحو التهجير القسري في جميع الأراضي الفلسطينية، ففي كل منطقة يروج لمزاعمه الواهية التي تسوغ له تنفيذ أهدافه الخبيثة التي تتلخص جميعها في اغتصاب الوطن الفلسطيني بأكمله بعد تهجير شعبه أو إبادته.

وأكد الصيرفي، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، انتهاكٌ واضح لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية.

وطالب دول العالم بإدانة الممارسات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلى، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورا، ويحب تكاتف جميع الدول العربية لإيجاد حل فوري لإنقاذ الشعب الفلسطينى الذي تمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.