مدير «المرصد المصري»: لن يحدث اجتياح بري كامل لقطاع غزة بسبب المحتجزين

قال الدكتور محمد مرعي، مدير المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما تقوم به إسرائيل الآن من هذا القصف الواسع، سواء القصف البري والجوي أو البحري على قطاع غزة، ليس الهدف منه عمل اجتياح بري كامل على القطاع، وبالفعل سبق القصف قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن سكان القطاع المحاصر، وأعتقد أنه اجتياح جزئي، أو تحرك مجموعات عسكرية وقوات خاصة إسرائيلية من شمال القطاع مع عدد من الدبابات والآليات، ويتزامن ذلك مع قصف مستمر من الطائرات وغيره لتسهيل العملية.

هدف العملية البرية في غزة الوصول لاتفاق موسع

وأضاف مرعي في تصريحات لـ«الوطن» أنه وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فالهدف من هذه العملية هو الوصول لاتفاق موسع أو صفقة أكبر فيما يخص موضوع المحتجزين، مؤكدا أن موضوع المحتجزين مصر منخرطة فيه إذ تسعى إلى تسهيل الإفراج عنهم، ما يسهم في خفض التصعيد الآن، وكل ما أثير قبل هذا الاجتياح عن جهود مصرية للوصول حول صفقة مع الأمريكان ومع الجانب القطري للوصول لهدنة إنسانية مقابل الإفراج عن عدد من المحتجزين، هو حقيقي رغم نفي الجيش الإسرائيلي، وأعتقد أن ما يقوم به الآن نتنياهو في قطاع غزة هو محاولة لممارسة ضغط لتسهيل الوصول لصفقة أكبر.

المحتجزون في غزة كلمة السر

وأوضح مدير المرصد المصري للدراسات، أن فيما يتعلق بتحسين شروط ووضع إسرائيل فيما يخص المحتجزين، فالبيت الأبيض علق على من استشهدوا في غزة حتى الآن، لكن في رأيي وتحليلي أن الجانب الأمريكي عبر عن قلقه والجانب الأوروبي أيضا عبر عن قلقه خلال الفترة الماضية من العملية البرية أو الاجتياح البري الإسرائيلي، لهدفين رئيسيين، أولهما قلقهم على الرهائن، لأنه يوجد بالفعل محتجزون أمريكان وأوروبيون، فهم لديهم خشية من أن هذا الاجتياح قد ينتج عنه فقدان هؤلاء المحتجزين، والسبب الثاني أن الأسبوع الأخير شهد تصعيدا في المنطقة من أزرع ايران في سوريا والعراق ولبنان واليمن، وتم استهداف وتوجيه ضربات ضد أهداف أمريكية، لذلك وجهت أمريكا بأنه يجب على إسرائيل أن تتمهل في مسألة الاجتياح الكامل.