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حظك اليوم برج الميزان السبت 28-10-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:04 ص | السبت 28 أكتوبر 2023
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بحرصه على تحقيق العدل بين الجميع، كما يتسم بالدبلوماسية والرومانسية التي تجعله حبيبا من الدرجة الأولى، وحبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، كما يتميز بأناقته.

ومن مشاهير برج الميزان أمير كرارة وروبي، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان السبت 28-10-2023 مهنيا وعاطفيا، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان بأن تتبع تعلميات العمل وأن تبدع في ابتكار أفكار جديدة تبهر بها الجميع حتى تثبت نفسك أكثر، إذ تُعرض عليك بعض القرارات المالية التي تتطلب دراسة، لذا تذكر أن تزن خياراتك وتجنب الإنفاق المندفع.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بالشجاعة والجرأة بمشاعرك والإفصاح عنها لشريك حياتك فربما ينتظر منك هذا الاعتراف الذي تحتفظ به بداخلك منذ سنوات طويلة.

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بقلم صفية النجار