الرئاسة الفلسطينية تشكر 120 دولة صوتت لصالح رفض العدوان على غزة

رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، قرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، وشكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

تصويت 120 دولة يؤكد رفض العالم للعدوان

وأكد أن تصويت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على شعبنا وتهجيره من أرضه وإحداث نكبة جديدة، كما شدد على أن على العالم أن يلتقط نتائج التصويت، وأن يتعامل معها بجدية، وجدد التأكيد على أن التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة أكد للدول الـ14 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين.

أغلبية دول العالم لا تزال تتبنى موقف القيادة الفلسطينية

وأوضح الناطق باسم الرئاسة، أن أغلبية دول العالم لا زالت تتبنى موقف القيادة الفلسطينية الداعي إلى إقامة سلام دائم وشامل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.