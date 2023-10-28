يتميز مولود برج الحوت بالطموح وتحمل المسؤولية، وهو رومانسي ويحب العمل وتطوير نفسه ويميل للعيش فى الخيال الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، ونوضح تفاصيل حظك اليوم برج الحوت السبت 28-10-2023 مهنيا وعاطفيا، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الحوت حظك اليوم مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الحوت ألا تيأس، وضع خطة جديدة ومختلفة لتنجح في عملك وتتقدم وتصل للمكانة التى كنت تحلم بها طوال الوقت.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن تحسن علاقتك بشريك حياتك واقترب من أفراد عائلته حتى تشعر بالونس والحب، الذى تبحث عنه طوال الوقت.