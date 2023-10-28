مع قرب الشتاء.. فئات يجب عليها تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

أسابيع قليلة تفصلنا على بداية فصل الشتاء، الذي تكثر فيه الفيروسات التنفسية، وأبرزها الإنفلونزا، وحول هذا أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الفئات التي يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا الموسمية مع اقتراب فصل الشتاء، الأطفال فيما فوق الـ6 أشهر وكبار السن والعاملين في المجال الصحي والسيدات الحوامل ومرضى الأورام، منوها إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم لتعزيز الجهاز المناعي للجسم.

واستعرض «تليفزيون الوطن»، في تغطية إخبارية جديدة، تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، حيث أكد أن هناك بعض المواطنين يشعرون بتعب بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والإحساس بالتعب والألم.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، بل إنها تحتاج إلى راحة يومين لا أكثر، لافتا إلى أن نسبة إصابة الأطفال بالفيروسات التنفسية العام الحالي طبيعية مقارنة بالأعوام الماضية، مطالبا المواطنين في حال الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية عدم الحصول على المضادات الحيوية بل لا بد من استشارة الطبيب.

رسالة هامة للمواطنين المصابين بنزلات البرد

ووجه مستشار الرئيس للشؤون الصحية، رسالة هامة للمواطنين المصابين بنزلات البرد، تزامنا مع دخول فصل الشتاء، تمثلت في ضرورة التواجد في المنزل وأخذ قسط من الراحة لمدة 3 أيام متتالية، مع تطبيق معايير السلامة والصحة وتقوية المناعة.

وحذر المصابين بنزلات البرد من الحصول على أدوية أو علاجات دون الرجوع إلى الطبيب المختص، قائلا: «الناس اللي بتاخد علاجات وأدوية بدون الطبيب عليهم التوقف عن هذه العادة فورا»، مطالبا بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، كونه يعمل على تقوية الجهاز المناعي.