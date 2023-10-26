«الصحة» تحدد الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

حددت وزارة الصحة والسكان الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وقالت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، الفئات الممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية وهم الأطفال الأقل من 6 أشهر، والأشخاص الذين يعانون من حساسية مفرطة من أكل البيض، والأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة من اللقاح أو أحد مكوناته.

الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّ هذه الفئات ممنوعة من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أنّه على المواطنين الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية والمضاعفات التي يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مؤكدة ظهور بعض الأعراض الجانبية بعد الحصول على اللقاح ولا تستدعي الخوف أو القلق، إذ تزول الأعراض من تلقاء نفسها بالراحة لمدة يومين على الأقل، ولا تحتاج إلى طبيب.

الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية للقاح الإنفلونزا الموسمية، وقال تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وورم مكان التطعيم، لافتة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوافر في كل فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية في المحافظات وفي العديد من الصيدليات.